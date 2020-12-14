Томские подводники стали чемпионами России с моноластой

Томские юниоры и юниорки завоевали четыре "золота" и "серебро" в эстафетах по пяти дисциплинам. Фото: из открытых источников

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по плаванию в ластах среди юниоров, которое прошло в Санкт-Петербурге с 10 по 13 декабря. Юные томичи победили не только в командном зачете, но и заняли практически весь пьедестал в дисциплинах с моноластой, - сообщает областная администрация Томской области.

«Безоговорочная победа в эстафетах, где наши юниоры завоевали четыре «золота» и «серебро» в пяти дисциплинах, говорит не столько о заслуженной победе, но и о качественной смене поколений, как в рядах спортсменов, так и среди тренеров. Томичи завоевали 25 наград, в том числе 9 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых», - сообщила президент федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

Кроме признанного лидера команды мастера спорта России международного класса Татьяны Причининой серьезный вклад в общий успех внесли также и её коллеги по детско-юношеской спортивной школе водных видов спорта имени Виктора Шевелева.

Спортсменов тренируют заслуженные тренеры России Юлия Поздеева и Александр Голобородько, а также Анастасия Жидкова. Подробнее о призовых местах, занятых спортсменами Томской области по ссылке.

Поздравляем наших спортсменов с успехом и желаем им успешного выступления на юниорских международных соревнованиях в 2021 году!