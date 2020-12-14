Коронавирус в Томске: + 187 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области обнаружено 187 новых случаев СOVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 декабря, в Томской области выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 227 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 27 328 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 450 пациентов скончались, 18 562 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 681 256 человек, 47 391 скончались, 2 124 797 выздоровели.