Эксперт: вакцинация от COVID-19 – единственный действенный способ остановить пандемию

По всей России до конца текущей недели должна начаться вакцинация от коронавируса. Фото: из открытых источников

По всей России до конца текущей недели по поручению президента Владимира Путина должна начаться вакцинация от коронавируса. Людей из группы риска будут прививать вакциной «Спутник V», разработанной научным институтом им. Н. Ф. Гамалеи. Параллельно в стране и в мире спешат с разработкой и других препаратов.

Чем отличаются вакцины, безопасно ли прививаться, насколько устойчивым будет иммунитет? Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Как ранее сообщалось, в России фактически готовы два препарата – гамалеевский «Спутник V» и пептидный от новосибирского «Вектора». «У них разные и тактические характеристики, и логистические, – говорит А. Баранова. – У новосибирского препарата ожидается лучший профиль безопасности. «Спутник», по моему мнению, должен быть более эффективным. И важно, что он доступен уже сегодня».

Что касается эффективности препаратов, то в случае с вакцинами разница в 2-3% процента несущественна, считает эксперт: «Степень настоящей защиты мы узнаем, когда у нас будет хотя бы тысяча-другая заболевших в контрольной группе. Единственное, что сейчас понятно, – что вакцина работает, и работает хорошо. Но это не значит, что вы будете абсолютно защищены, привившись стопроцентной вакциной».

Практически у всех производителей максимальный срок действия коронавирусной вакцины – два года. «Я думаю, что такая цифра – научная догадка, – предполагает собеседница. – Разработчики «Спутника» обосновали цифру тем, что их вакцина против коронавируса Mers-CoV, изготовленная тоже на аденовирусном векторе, действовала два года. Поэтому и в случае с вирусом SARS-CoV-2 они поставили такой же предел. Но на самом деле это больше психологические цифры... Длительность иммунитета достоверно можно узнать только в режиме реального времени».

Россиянам сказали, что перед вакцинацией надо исключить алкоголь. Но впереди Новый год: пить можно или нельзя? «Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации неправильно, – соглашается Анча Баранова. – Но говорить о том, что, выпив бокал шампанского, ты разрушил себе иммунитет – это просто смешно»...

Действительно, было бы лучше два месяца потерпеть и получить максимальный выигрыш от вакцинации. Но люди вряд ли так сделают, да и граница для каждого своя. «Хорошо, если каждый поставит себе цель ограничиться в новогоднюю ночь бокалом шампанского и половинкой бокала сухого вина. Но совсем запрещать пить – это просто приведет к противоположному результату. У нас и так мало в жизни радости осталось в связи с коронавирусом. А еще и Новый год не попраздновать – вообще мрак», – заключает эксперт.