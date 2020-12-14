На ремонт дома культуры в Томской области выделили более 14 млн рублей

В Томской области завершены почти все запланированные на 2020 год работы по модернизации учреждений культуры. Фото: из открытых источников

9 декабря состоялось открытие районного дом культуры в селе Парабель после капитального ремонта, выполненного по национальному проекту «Культура».

По словам заместителя губернатора Томской области Андрея Кнорра, в отремонтированном ДК созданы комфортные условия для их работы и развития, что, безусловно, скажется на качестве творческого процесса.

В течение 2020 года строители утеплили крышу и стены здания, укрепили фундамент, отмостки, обустроили площадку центрального входа с пандусом, вход в подвальное помещение, выполнили отделку всех помещений здания, смонтировали внутренне электроосвещение и систему видеонаблюдения.

Вице-губернатор вручил парабельцам еще один подарок — сертификат на приобретение в 2021 году светодиодного экрана и кресел в зрительный зал.

— Ремонт ждали долго. Здание построили еще в 1963 году. Это у нас и киносеть, и районный дом культуры. Основной нашей проблемой был холод, посетители постоянно жаловались. А сейчас очень тепло и комфортно, проделана серьезная работа, — поделилась директор ДК Ольга Анатольевна Маношкина.

На капитальный ремонт ДК Парабели было выделено 14,6 млн рублей, 12 из них — из федерального бюджета. Возникшая после проведения аукциона экономия в размере 2,6 млн рублей направлена на капитальный ремонт дома культуры в с. Нижняя Чигара Парабельского района.

В Томской области завершены почти все запланированные на 2020 год работы по модернизации учреждений культуры. В начале года были введены в эксплуатацию новые сельские ДК в п. Клюквинка Верхнекетского района и с. Пудовка Кривошеинского района.