В Томске провели дезинфекцию многоквартирников в нескольких районах

В Томске дезинфекция мест общего пользования проводится с 26 марта. Фото: из открытых источников

За выходные дни в городе проведена дезинфекция в 541 многоквартирном доме: в Ленинском районе – в 138, в Октябрьском районе - 126, в Советском районе – в 193 и в Кировском районе в 84, сообщает пресс - служба администрации города Томска.

В Советском районе мероприятия по дезинфекции прошли по адресам: ул.Алтайская, 97, 97/1, ул.Лебедева,87,97, Льва Толстого,77, пр.Фрунзе,105, ул.Шевченко,37 и других.

Обработка внешних поверхностей – входных групп, лестниц, подоконников, лифтовых кабин, кнопок вызова осуществляется средствами, безвредными для людей и домашних животных.