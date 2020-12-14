Минимальный набор продуктов питания в Томской области за год подорожал на 5%

Хлеб, крупы и макароны остаются самыми популярными продуктами у сибиряков. Фото: из открытых источников

В Томской области по итогам ноября 2020 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составила 4 194,77 руб. Как сообщается на официальном сайте Новосибирскстата, по сравнению с октябрем этот показатель увеличился на 0,7%, а с начала года – на 5,0%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов сложилась в Красноярском крае (4 989,34 руб.), самая низкая – в Омской области (3 846,22 руб.).

Стоимость условного (минимального) набора включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания, пояснили в ведомстве. Статистический показатель отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания. При его исчислении используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления

В структуре стоимости набора в сибирских регионах преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,2%. На долю молочных продуктов приходится 21,4%; мяса и мясопродуктов – 17,2%; плодов и овощей – 13,6%; жиров – 5,5%; рыбы – 4,6%; чая, соли и специй – 3,8%; яиц – 2,2%; сахара и кондитерских изделий – 2,5%.