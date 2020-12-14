Кибермошенники: житель Томска искал работу, но потерял деньги

Мошенничество в интернете процветает. Каждый год людей обманывают на миллионы. Фото: из открытых источников

Томич, в поисках работы, разместил резюме в интернете. Одна из организаций оповестила через почту, о том, что они готовы его принять в качестве помощника бурильщика и попросила скинуть фотографии документов, подтверждающих квалификацию, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По словам потерпевшего, после этого поступило очередное сообщение, что нужно пройти платное обучение стоимостью 22 000 рублей в образовательной организации в другом городе. Мужчина оплатил, однако, по приезду, оказалось, что данная организация не существует.

Пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району с заявлением о хищении денежных средств.

Помните, мошенников интересуют две вещи: деньги и личные данные. Несколько советов от нашей редакции:

· Проверяйте информацию.

· Смотрите отзывы, ищите контакты, юридические данные организации.

· Никогда не платите за работу. Это вы будете приносить пользу, значит, и деньги – вам.

· Не раскрывайте личных данных. Не показывайте паспорт, не отправляйте номер телефона, карточки сомнительным личностям.

· Игнорируйте сообщения и звонки от незнакомцев. Аферисты могут найти ваше резюме и написать с предложением о работе.

· В интернете сразу никто не интересуется номером паспорта. Вам пытаются навязать работу. У честных организаций сотни желающих. Они ни за кем не будут бегать.