В Томской области за год выдано 204 сертификата на газификацию жилья на сумму 9 млн рублей

За все время реализации соцподдержки в Томской области выдано более 1800 сертификатов на газификацию жилья. Фото: из открытых источников

В регионе продолжается реализация региональной адресной программы соцподдержки населения по газификации жилья: за 2020 год сотрудники отделов МФЦ «Мои документы» выдали 204 сертификата на общую сумму 9 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Без учета дохода компенсация на газификацию домовладений в размере 60 тыс. рублей предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетним узникам концлагерей, – уточняется в сообщении.

Кроме того, сертификат на такую же сумму могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума, 30 тысяч рублей – семьи с доходом от 1 до 1,5 величины минимума, 15 тысяч – при доходе от 1,5 до 2 прожиточных минимумов.

Добавляется, что всего с 2014 года выдано 1813 сертификатов на сумму 75,4 млн рублей.

Напомним, томичи могут получить их в отделах МФЦ в областном центре и районах региона. Записаться на прием можно на сайте, с помощью мобильного приложения «Мои документы. Онлайн», а также по бесплатным телефонам: (3822) 602-999, 602-955 и 8-800-350-08-50.