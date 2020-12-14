Около 4-х тысяч мест дополнительного образования появится в Томске в 2021 году

Места дополнительного образования по нескольким направлениям появятся для юных томичей от 5 до 18 лет. Фото: из открытых источников

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в нацпроект «Образование», в следующем году в Томске будет создано 4 254 места дополнительного образования в 105-ти действующих муниципальных учреждениях, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Инфраструктурные места будут созданы по 6 направлениям: техническому, естественно-научному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, художественному. Всего планируется привлечь дополнительно 12 649 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019-2020 учебном году в 36 дошкольных учреждениях было создано 432 места, на которых 2 564 ребенка получают дополнительное образование. На эти цели было выделено 6 346 512 рублей.

По словам заместителя мэра Томска по социальной политике Константина Чубенко, в этом году в городе был открыт IT-куб и центр «Точка роста». Также проведен капитальный ремонт спортзала гимназии №29 и школы №11, также он начался в школе №19, ведется проектирование ремонта лицея №8. В 2021 году будет подготовлена документация для строительства современной школы на 1100 мест на ул. Д. Бедного.

По его словам, одна из главных задач нацпроекта «Образование» – это повышение его качества и доступности.