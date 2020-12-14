Жители города Стрежевого Томской области будут получать результаты тестов на коронавирус за сутки

По данным ОНФ, городской больнице Стрежевого не требуется дополнительная подготовка специалистов для проведения диагностики COVID-19. Фото: из открытых источников

Жители Стрежевого и Александровского района обратились в томское региональное отделение ОНФ по поводу критической ситуации с организацией диагностики граждан: они долго ожидали результаты лабораторных исследований на коронавирус; сейчас материал направляется в другую лабораторию, срок готовности сократился до 24 часов, сообщает пресс-служба Общественного народного фонда по Томской области.

По словам сопредседателя ОНФ Надежды Лыжиной, с начала пандемии биоматериал пациентов из Стрежевого отправлялся в лаборатории Томска 2-3 раза в неделю, поэтому результат ожидали неделю и более.

Администрация региона сообщила, что непростая ситуация была связана с резким скачком заболеваний.

– Департаментом здравоохранения области была изменена схема маршрутизации проб материала для проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР. В настоящее время клинический материал для проведения лабораторного исследования направляется в другую лабораторию, что позволило сократить срок ожидания результата до 24 часов с момента поступления, – говорится в сообщении ОНФ.

Добавляется, что для решения вопроса о дальнейшей маршрутизации пациентов с подозрением на COVID-19 проводится тестирование на антитела.