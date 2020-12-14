Не только в Томской области: Генпрокуратура РФ проверит причины роста цен на продукты

По данным Росстата, с начала 2020 года больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и картофель. Фото: из открытых источников

Генеральная прокуратура РФ начала проверку обоснованности роста цен на продовольственные товары в стране. Как сообщила 11 декабря пресс-служба надзорного ведомства, работа по противодействию нарушениям законодательства при формировании цен проводится в целях защиты прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По данным Генпрокуратуры, в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3%.

– С учетом этого прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, – говорится в сообщении. – При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин потребовал от правительства за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Об этом глава государства заявил 9 декабря на совещании по экономическим вопросам. В среднем, согласно информации Росстата, продукты всего за месяц подорожали на 5,4%.