Жительница Томской области доверилась при сделке мошеннику и лишилась более 200 000 рублей

Мошенники в Интернете ищут и находят простаков Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась женщина 1977 года рождения. Она рассказала, что с целью продажи принтера разместила объявление на одном из популярных Интернет-сервисов, сообщает сайт ведомства. Через некоторое время с ней связался потенциальный покупатель, который сообщил, что ему нужна данная офисная техника, и он уже совершил оплату через сайт. Женщине, со слов «покупателя», для получения денежных средств необходимо было перейти по отправленной ей ссылке.

Перейдя по ссылке и указав реквизиты банковской карты, женщина обнаружила списание денежных средств в сумме более 230 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.