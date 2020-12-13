Коронавирус в Томске: + 189 новых случаев заражения

Официальные данные по новым заболевшим коронавирусом в Томской области ниже 200 человек за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 декабря, в Томской области выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 040 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 080 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 488 пациентов скончались, 20 277 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 653 928 человек, 46 941 скончались, 2 106 235 выздоровели.