На следующей неделе Томскстат проведет в регионе выборочное обследование рабочей силы

Опросы населения проводятся регулярно для анализа ситуации в сфере занятости. Фото: из открытых источников

С 14 по 20 декабря Томскстат проведет очередное выборочное обследование рабочей силы. Опрос населения будет проводиться в городах Томск, Асино, Северск и в некоторых населенных пунктах Томского, Александровского, Зырянского и Кривошеинского районов.

– Целью обследования является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а также лиц, не входящих в состав рабочей силы. Кроме того, обследование позволяет получить данные об участии населения в различных формах трудовой деятельности, – говорится в сообщении статведомства. – Итоги обследования будут разработаны по субъектам РФ для проведения анализа состояния рынка рабочей силы, прогнозирования возможных изменений в сфере занятости населения и подготовки мероприятий по снижению уровня безработицы, а также для решения других задач по обеспечению занятости населения.

Обследование проводится специально подготовленными интервьюерами, имеющими удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Весь опрос займет не более 15 минут; конфиденциальность сообщенных томичами сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Добавляется, что вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой и, следовательно, не будут задаваться.

Дополнительную информацию можно получить в Томскстате по контактному телефону 52-73-20.