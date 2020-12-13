Студентка из Томска заняла третье место в Кубке России по спортивному ориентированию на лыжах

Спортсменка, умница и просто красавица поддержала спортивную честь Томска и ТГУ Фото: из открытых источников

В Омской области на лыжно-биатлонном комплексе села Петропавловка прошли забеги Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на лыжах. Участие приняли более 100 спортсменов из 10 регионов России.

Томскую область представили четверо спортсменов – воспитанники ДЮСШ № 16, ДДЮ «Кедр» и студенты НИ ТГУ и НИ ТПУ. Студентка Томского госуниверситета Лилия Гуйо заняла третье место в дисциплине «Лыжная гонка – марафон» и выполнила норматив мастера спорта России, сообщает портал администрации региона.

Спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера России Веры Белоусовой и Дарьи Загородниковой.