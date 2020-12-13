На таежной дороге в северном районе Томской области столкнулись две иномарки

На довольно пустынной лесной дороге на севере региона неожиданно столкнулись машины Фото: из открытых источников

11 декабря около 09 часов 35 минут на 21-ом километре автодороги БНП Медведево - Оленье Александровского района Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает сайт УМВД региона.

По предварительным данным, водитель-женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем ССАНГ ЙОНГ KYRON II, не справилась с управлением, в результате чего допустила выезд на встречную полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем КИА РИО под управлением водителя-мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир-женщина 1960 года рождения автомобиля ССАНГ ЙОНГ KYRON II, они с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В отношении водителя-девушки автомобиля ССАНГ ЙОНГ KYRON II вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.