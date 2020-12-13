Прогноз погоды в Томске и области на 13 декабря: легкий снегопад и небольшой мороз

Пока погода жителей Томска просто балует... Фото: из открытых источников

По сведениям регионального Гидрометцентра, по Томской области сегодня ожидается погода облачная с прояснениями. Небольшой снег, днем по западу без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -11…-16°С, местами -5…-10°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску днем синоптики ожидают погоду облачную с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем -11…-13°С. На дорогах местами гололедица.