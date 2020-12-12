Томич уничтожил респираторы на сумму более 2 миллионов рублей

Данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Фото: из открытых источников

В Томске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области», сообщается на сайте правоохранительного органа.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый заключил госконтракт на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию средств индивидуальной защиты.

Предполагалась утилизация всех респираторов, принадлежащих учреждению, несмотря на то, что срок хранения более шести тысяч из них еще не истек. Сумма ущерба составила 2,6 млн. рублей.

Бывший руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.