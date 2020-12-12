203 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Случаи летального исхода не зафиксированы. Фото: из открытых источников

В субботу, 12 декабря, в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 203 человек и 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 136-ти признаки ОРВИ, у 14-ти пневмония, у 53-х человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

Таким образом, за весь период в Томской области установлены 20 851 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 16 109, умерших 190.