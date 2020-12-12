Коронавирус в Томске: + 203 новых случаев заражения

За последние сутки в Томске зафиксировано 203 новых случаев заражения. Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 декабря, в Томской области выявлено 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 20 851 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 28 137 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 560 пациентов скончались, 26 118 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 625 848 человек, 46 453 скончались, 2 085 958 выздоровели.