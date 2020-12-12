На томской трассе загорелся пассажирский автобус

Информация о пострадавших не поступала. Фото: из открытых источников

11 декабря на 61 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, сообщает пресс служба УМВД по Томской области.

Пассажиры и водитель транспортного средства эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса, говорится в сообщении.

Движение на трассе продолжается в обычном режиме. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.