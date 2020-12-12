Томичи оказались любителями поспать

Чаще всего недосып встречается среди начинающих специалистов. Фото: из открытых источников

Всем известно, что хороший сон – залог физической, умственной активности и хорошего настроения Регулярное недосыпание может стать причиной снижения работоспособности, раздражительности, а также возникновения различных заболеваний.

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, сколько часов жители Томской области спят в рабочие дни.

Оказалось, что 57,1% местных жителей обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни, 19% томичей - по четыре-шесть часов, еще 2,4% - меньше четырех. Есть и счастливчики, которые посвящают больше восьми часов в сутки – таких в нашем регионе 21,4%, и это почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» в сфере добычи сырья -18,9%, они спят более восьми часов. Среди ученых и преподавателей-17%, и в сфере искусства и развлечения - 16%.

Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности - 37,1%, сон менее шести часов в день, в сфере туризма и ресторанов - 32,7%, а также среди юристов - 32,9%.

Чаще всего недосып встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. Интересно, что именно среди этой категории больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

Любителей поспать дольше 8 часов больше всего в Томской области Фото: предоставлено компанией.

В целом по России доля тех, кто недосыпает, выше - 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% - меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди опрошенных из Калининградской области (34,1%), Саратовской области (34%), а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (33,3%). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего, как уже было сказано, в Томской области (21,4%), а также Ростовской (21,3%), в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3%).