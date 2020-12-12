Недвижимость: в Томске в 2020 году резко вырос спрос на малогабаритные квартиры

Эксперты: в Томске зафиксирована одна из самых низких средних цен на малогабаритное жилье. Фото: из открытых источников

Малогабаритные квартиры площадью менее 30 квадратных метров пользуются все большим спросом в России. По данным портала «Авито Недвижимость», за год интерес покупателей к ним вырос почти на 30% на рынке новостроек и почти в полтора раза – на вторичном рынке. В Томске прирост спроса составил 66% и 35% соответственно.

За последний год спрос на малогабаритное жилье на вторичном рынке России повысился на 47,1%, а в отдельных городах (Севастополе и Новосибирске) – более чем вдвое. При этом квартиры малого формата рассматривают 11,6% покупателей жилой недвижимости.

Вслед за спросом поднялись и цены: сейчас в среднем по России квартира до 30 кв. метров стоит 1,52 млн руб., что на 7,2% больше, чем в 2019 году. При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких средних цен на малогабаритное жилье – 1,17 млн руб. за объект. В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге цены являются наиболее высокими – от 3,30 до 3,49 млн руб.

По данным «Авито», на новые квартиры площадью не более 30 кв. метров приходится 12,5% общероссийского спроса. За последний год доля маленьких квартир в структуре спроса увеличилась в ряде городов: существеннее всего в Томске (на 14,7%), Новосибирске (на 4,5%) и Красноярске (на 4,4%). Наибольшая доля спроса на «малогабаритки» зафиксирована также в Томске, где их приобретением интересуется почти половина потенциальных покупателей жилья (44,9%).

Интерес к малогабаритным квартирам в новостройках в целом по стране вырос за год на 29,6%. В нескольких крупных городах наблюдается настоящий ажиотаж: спрос увеличился почти втрое в Екатеринбурге, без малого вдвое в Красноярске (+96,5%), на две трети – в Томске (+66%).