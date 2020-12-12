Ни щенка, ни денег: томичка попалась на уловки интернет-мошенников

Внимательно изучайте информацию о безопасной сделке на официальном сайте торговой площадки, прежде чем совершить необдуманные операции. Фото: из открытых источников

42 летняя томичка, пытаясь купить породистого щенка через интернет, лишилась 15 000 рублей. Она рассказала, что на одном популярном сайте нашла объявление о продаже щенка Йоркширского терьера стоимостью 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По словам потерпевшей, в ходе переписки продавец предложил отправить щенка службой доставки и скинул условия. Женщина перешла по ссылке для оплаты, указала свои данные и реквизиты банковской карты, в результате списалось 15 000 рублей. После чего «продавец» сообщила, что денежные средства были перечислены по ошибке на другой счет и необходимо произвести возврат. Под этим предлогом ей повторно скинули ссылку, но тут позвонили сотрудники банка, клиентом которого является пострадавшая, и сообщили о блокировке карты, так как она стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Чтобы не стать жертвой мошенников при осуществлении купли-продажи в интернете необходимо внимательно изучать информацию о продавце или сайте, и не сообщать дополнительные данные своих банковских карт, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых вам лиц, воздержаться от полной или частичной оплаты через перевод. Лучше совершать сделки только «из рук в руки».