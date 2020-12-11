Роспотребнадзор Томской области сообщил о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

ОРВИ в Томской области выявляется часто, а вот грипп - нет Фото: из открытых источников

В Томской области уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги по совокупному населению на 12%, информирует управление Роспотребнадзора региона.

На карантин было закрыто 17 классов в 11 школах (Молчановском, Парабельском, Каргасокском районах и г. Томске). Полностью закрыт 1 детский сад в Каргасокском районе.

Специалисты сообщают о том, что уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей вырос на 4,3%. Превышение эпидпорога отмечено в одной возрастной группе от 15 лет и старше, в этой группе заболеваемость выше эпидпорога в 2,5 раза.

Также ведомство отмечает, что по результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.