В ближайшие 7 дней Томск завершит основную подготовку к Новому году

Так праздновали Новый год томичи в прошлые времена... Фото: из открытых источников

В Томске завершается монтаж 8 ледовых городков районного значения. Все они начнут работу 13 декабря. В настоящее время идет приемка ледовых горок специальной комиссией на предмет их безопасности и технического соответствия национальному стандарту, сообщает сайт мэрии областного центра.

Уже сегодня работает ледовый городок на ул. Интернационалистов, 12, возле лицея № 7 и в Городском саду. В общественных пространствах Томска и дворах установлены и украшены более 90 елей. К работе по праздничному украшению дворовых территорий активно подключились и ТОСы.

Также в Томске начнут работу 27 катков с пунктами проката. На всех объектах работает освещение и музыкальное сопровождение. 24 из них уже принимают посетителей. Уже работают и 6 освещенных лыжных трасс. Вблизи всех объектов работают пункты общепита с горячими напитками. Все ярмарки работают с соблюдением санитарных требований. Продажа горячих напитков будет организована и вблизи ледовых городков.

К созданию праздничного настроения подключился и томский бизнес: более 1 000 объектов потребительского рынка уже включили иллюминацию на своих зданиях.

Главный ледовый городок Томска на площади Новособорной начнет работу 18 декабря. Сегодня там продолжается возведение цоколя елки, и монтаж десяти ледовых фигур. Над изготовлением фигур работают 10 мастеров из разных регионов страны – в их числе победители российских и международных конкурсов. К 18 декабря откроется и большой ледовый каток в переулке Томский «под звездным небом».