В Томской области сотрудник УФСИН отыскал в снегу и спас замерзающего мужчину

Водитель-сотрудник инспекции УФСИН оказался неравнодушным человеком Фото: из открытых источников

9 декабря водитель-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Томской области Александр Коколов был направлен для исполнения служебных обязанностей в село Октябрьское Томского района. Он должен был проверить нахождение осужденного без лишения свободы по месту жительства и выполнение им предписаний суда. Проезжая на служебном автомобиле по трассе Томск – Итатка, недалеко от п. Рассвет он увидел идущего по полю мужчину. В этот день стоял сильный мороз.

Примерно через час, возвращаясь в Томск, сотрудник УИИ внимательно смотрел в поле. Там уже никого не было. Цепочка уже почти засыпанных снегом следов неожиданно оборвалась. А. Коколов остановился и в сугробе нашел замерзающего мужчину. У него было слабое дыхание, посиневшие лицо и руки.

Александр Коколов срочно вызвал «Скорую помощь», дождался быстро приехавшую медицинскую бригаду и помог погрузить больного. 47-летнего жителя Рассвета госпитализировали в городскую больницу с подозрением на неврологический приступ. Заместитель начальника филиала УИИ по Томскому району Елена Сафина звонила в больницу и интересовалась состоянием здоровья пациента. Ему оказывается квалифицированная помощь.

– Я не считаю свой поступок героическим, так поступил бы каждый, – скромно сказал Алекcандр Владимирович. Он служит в уголовно-исполнительной системе 16 лет. Живет в Тимирязево с женой, работающей воспитателем детского сада, и двумя детьми-подростками. О своем поступке глава семьи рассказал только жене. На службе об этом узнали случайно, из его краткого доклада о проведенной работе. А. Коколов будет поощрен правами начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.