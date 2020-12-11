В окрестностях Томска найдено тело юноши, ушедшего из дома и пропавшего в ноябре

Тело юного томича найдено в окрестностях города после долгих поисков Фото: из открытых источников

Следственным комитетом РФ по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения подростка в г. Томске, сообщает сайт ведомства.

30 ноября 2020 года в дневное время 17-летний томич Георгий Полтовский ушел из дома и не вернулся. Об этой ситуации сайт КП рассказывал неоднократно.

Сегодня в результате совместных поисков следователей СК, сотрудников полиции и волонтеров поисковой организации «Лиза Алерт» в лесном массиве в окрестностях поселка Тимирязевское, расположенного в Кировском районе г. Томска, обнаружено тело пропавшего подростка.

На месте происшествия работает следственная группа. При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.