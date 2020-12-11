Первый день Первенства России по плаванию в ластах принес томским юниорам 5 медалей

Юные томичи-подводники показали себя и город на Всероссийских соревнованиях с лучшей стороны Фото: из открытых источников

В Санкт-Петербурге проходит перенесенное с мая Первенство России по плаванию в ластах среди юниоров, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

В состав команды Томской области вошли Татьяна Причинина (мастер спорта России международного класса), Алексей Берестов, Глеб Иванов, Диана Слисева, Дарья Соболева, Мария Медведева, Татьяна Махрина (все – мастера спорта России) и другие спортсмены.

Возглавляют делегацию Юлия Поздеева и Анастасия Жидкова. В статусе спортивного судьи Томскую область представляет Андрей Бураков.

В первыи день юниорского Первенства страны по плаванию в ластах спортсмены Томскои области завоевали 5 медалеи из 12 возможных в личных заплывах в моноласте.

Результаты томичей: плавание в ластах, 100 м., юниорки, 1 место – Татьяна Причинина, 2 место – Диана Слисева; плавание в ластах, 100 м., юниоры, 2 место – Глеб Иванов; плавание в ластах, 400 м., юниорки, 2 место – Дарья Соболева, 3 место – Мария Медведева.

Поздравляем ребят и их наставников, а также напоминаем, что посмотреть заплывы можно онлаи н. Ссылка – на сайте podvodoy.pro.