203 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 203 жителя Томской области выздоровели от новой коронавирусной инфекции за последние сутки. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 15 908, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших у 47-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 137-ми имеются признаки ОРВИ, у 15-ти диагностирована пневмония, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,9% мест. В обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 199 новых случаев заболевания. За весь период в Томской области установлены 20 648 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 908, умерших - 190.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.