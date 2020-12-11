Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Томской области

В Томской области за последние сутки от COVID-10 умерло еще 5 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 190 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

—Томская область за последние сутки умерло пятеро человек, — говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, сердечная и почечная недостаточность, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 199 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период в Томской области установлены 20 648 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 908, умерших - 190.