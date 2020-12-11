Коронавирус в Томске: + 199 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области зафиксировано 199 новых случаев COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, в Томской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 20 648 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 585 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 613 пациентов скончались, 26 171 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 597 711 человек, 45 893 скончались, 2 059 840 выздоровели.