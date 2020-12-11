Томские старшеклассники вошли в топ-30 международного конкурса по математике

Всего в конкурсе приняли участие более шести тысяч школьников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: из открытых источников

По итогам второго онлайн-тура VII Международного конкурса для старшеклассников из нестоличных городов «Я решаю!» два школьника из Томска продолжат борьбу за звание лучшего юного математика в финале. Всего жюри выбрало 30 человек из 1077 участников, сообщает департамент общего образования Томской области.

– В заключительном туре одиннадцатиклассники Никита Золин из Томского физико-технического лицея и Андрей Чаленко из лицея при ТПУ будут решать задания вместе с остальными школьниками из 18 российских регионов. Всего в этом году в финал вышли 8 десятиклассников и 22 одиннадцатиклассника, – говорится в сообщении.

Заключительный этап пройдет в конце января 2021 года. Всего будет 10 победителей. Ученики 10-х классов поборются за возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге, а лучшие одиннадцатиклассники будут в течение года получать именные стипендии, если поступят в вузы на востребованные технические специальности.

Конкурс «Я решаю!» проводится с 2013 года для учеников 9-11-х классов. Всего в этом году приняли участие более 6 тысяч старшеклассников из 82 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.