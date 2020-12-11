Жительница Томской области лишилась более 100 тысяч рублей, пытаясь изменить номер мобильного банка

Томичей просят не отвечать на незнакомые номера, а также не сообщать по телефону свои личные данные. Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району обратилась жительница села Мельниково. Женщина попалась на уловки мошенников, которые представились сотрудниками банка. При смене номера телефона, привязанного для получения уведомлений, с ее счета сняли более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По словам потерпевшей, сначала собеседница по телефону предложила оформить кредит на выгодных условиях. Жительница Томской области отказалась и попросила «сотрудника» сменить номер мобильного банка.

– Далее, следуя указаниям собеседника, женщина продиктовала реквизиты своей банковской карты, а также несколько кодов из SMS-сообщений, необходимых якобы для активации уведомлений на другой номер. В результате женщина обнаружила списание денежных средств в сумме более 100 000 рублей, – уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Также УМВД России по Томской области напоминает, что очень часто мошенники представляются сотрудниками какого-либо банка. Они предупреждают о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, после чего убеждают сообщить реквизиты карты, защитные коды и т.д.

Иногда злоумышленники просят граждан через ближайший банкомат перевести деньги на «безопасную ячейку». В некоторых случаях предлагают установить дополнительные мобильные приложения, через которые получают доступ к личным данным.