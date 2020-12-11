Сегодня 75 единиц техники будут убирать улицы Томска после снегопада

Во второй декаде декабря работы не убавится – в Томске ожидаются снегопады. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, коммунальные службы Томска продолжают работать в усиленном режиме: разметают дороги и тротуары, вывозят снег на полигоны. Ранее порядок навели на 714 участках – на проезжей части, пешеходных переходах, остановках и внутриквартальных проездах, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В пятницу днем «ТомскСАХ» задействовало в механизированном содержании городских улиц 75 единиц спецтехники. Спецзвенья после окончания утреннего «часа пик» направлены на вывоз снега с ул. Елизаровых на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова по левой стороне, ул. К. Маркса от пл. Ленина до пер. Кооперативного по левой стороне, в Губернаторском квартале, по ул. Пушкина, Дальне-Ключевской, 79-й Гв. Дивизии и пр. Мира наводят порядок на остановках пассажирского транспорта, заездах и парковках, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что днем ранее коммунальщики убирали снег с нескольких участков на Иркутском, Московском и Богашевском трактах, по улицам мкр. Каштак, на пр. Мира и Ленина, а также по ул. Смирнова, Учебная, Нахимова и др.

Кроме того, подрядчики районных администраций и организаций продолжают вывозить снег со второстепенных улиц и придомовых пространств. Томичей просят не парковать автомобили в местах снегоуборочной техники. С графиком работ можно ознакомиться на сайте мэрии в специальном разделе.