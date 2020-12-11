За 10 месяцев жители Томской области взяли в банках ипотеки на 22 млрд рублей

К началу ноября в регионе было выдано около 1,2 тыс. льготных ипотечных кредитов под 6,5%. Фото: из открытых источников

За 10 месяцев 2020 года банки выдали жителям Томской области более 10 тыс. ипотек на сумму 21,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличилось на 37%, а их сумма выросла на 53%.

– Снижение ипотечных ставок в текущем году связано, прежде всего, с динамикой ключевой ставки Банка России. Кроме того на спрос влияли государственной программы поддержки ипотечного кредитования, – прокомментировала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

По информации банка, по программе «Ипотека под 6,5%» на конец октября 2020 года жители региона получили порядка 1,2 тыс. кредитов на сумму 2,8 млрд рублей. Таким образом, каждый восьмой ипотечный кредит был выдан по этой программе.

Напомним, что по условиям льготной ипотеки под 6,5% для новостроек максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн руб. – для остальных субъектов РФ. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.