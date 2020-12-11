Томские многоэтажки в Ленинском районе пока остаются без холодной воды

Когда жители с ул. Б. Подгорной и пер. Рылеева будут с водой, пока не может сказать никто. Фото: из открытых источников

«Томскводоканал» с 6. 50 часов утра пятницы ограничил подачу холодной воды в некоторых домах Ленинского района из-за обнаруженного повреждения на водопроводе в районе Большой Подгорной, 93, сообщила пресс-служба компании.

- Отключение связано с тем, что на сетях большого диаметра (500 мм) зафиксировано повреждение, - уточнили в компании. - В настоящее время специалисты компании проводят аварийные работы. Холодное водоснабжение отсутствует в жилых домах по пер. Рылеева, 1а, 2, 8 и ул. Большой Подгорной, 78, 80, 82, 91, 91а, 93, 95.

По словам оперативного дежурного службы 005, куда мы обратились за актуальной информацией, пока назвать время возобновления водоснабжения не представляется возможным. Работы по устранению аварии продолжаются.