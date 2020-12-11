Квитанции за свет жители Томской области могут оплатить за 2 месяца сразу

Чтобы энергетики не отключили свет за неуплату долгов, нужно рассчитаться до конца декабря. Фото: из открытых источников

- «Томскэнергосбыт» предлагает жителям города и области до конца года погасить долги ноября, а также заранее произвести оплату за декабрь 2020 года, - сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты уточнили, что сумма предварительного платежа за декабрь соответствует начислению, рассчитанному по фактическим показаниям ноября 2020 года. При оплате квитанции абонент может самостоятельно скорректировать сумму. Информация расположена на лицевой стороне квитанции, в блоке «Ожидаемое начисление за декабрь - 2020» под QR- кодом. Расчет представлен на внутренней стороне квитанции с указанием предварительных объемов потребления и суммы к оплате. При переплате по факту потребления за декабрь, излишек будет учтен в расчете следующего периода.

- Предварительная оплата за декабрь – право клиента, но мы предлагаем такую возможность для того, чтобы в новогодние каникулы люди не думали о том, что не оплачены счета. Кроме того, в начале января отделения почты, банки и офисы обслуживания клиентов работают по специальному графику, с сокращенными рабочими днями. Может получиться, что вы потратите личное время на посещение пунктов приема, а счета оплатить не сможете, – сказал заместитель генерального директора по реализации электроэнергии «Томскэнергосбыта» Алексей Булгаков.

Он также отметил, что по состоянию на 1 декабря 2020 года дебиторская задолженность бытовых потребителей перед предприятием составила 420 млн рублей. Из них долг жителей, проживающих в районах Томской области, составляет 221 млн рублей. Потребители из Томска накопили суммарный долг в 198 млн рублей.

Оплатить квитанции можно в личном кабинете на сайте https://my.tomskenergosbyt.ru/, а также с помощью сервиса «Быстрая оплата» на официальном сайте компании - https://tomskenergosbyt.ru/pay/. Консультации по телефону контакт-центра (3822) 75 00 75