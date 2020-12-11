Погода в Томске 11 декабря 2020: небольшой снег и мороз

Сегодня будет до -17 при северо-западном ветре. Одевайтесь теплее, томичи! Фото: из открытых источников

По сведениям регионального гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура -15, -17. На дорогах гололедица.

По области также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Днем от -13 до -18, по северо-востоку до -23, по западу -7, -12°С. На дорогах местами гололедица.