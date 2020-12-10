При проверке сладких изделий в Томской области обнаружены конфеты с червями

Роспотребнадзор постоянно контролирует областной рынок кондитерских изделий Фото: из открытых источников

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 9 месяцев 2020 года проведена 21 проверка, в том числе 6 плановых, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации кондитерской продукции на потребительском рынке, сообщает региональный сайт ведомства.

За 9 месяцев 2020 года было исследовано 60 проб кондитерских изделий, в т.ч. по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Исследованные пробы продукции соответствовали гигиеническим нормативам, за исключением 2 проб конфет, в которых обнаружены посторонние включения в виде червей.

В управление Роспотребнадзора поступило 15 обращений на качество кондитерских изделий, все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны консультации о порядке оформления претензий.

Направлено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства с предложением принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, одно административное дело рассмотрено в мировом суде г. Томска.

В отношении нарушителей требований законодательства применены меры административного воздействия, выданы предписания об устранении нарушений, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, сроки исполнения которых находятся на контроле. Всего составлено 10 протоколов об административных правонарушениях на сумму 82 000 рублей.

С целью исключения покупки некачественных кондитерских изделий управление Роспотребнадзора по Томской области рекомендует приобретать такие продукты в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для ее хранения и реализации.