За сутки на севере Томской области открылись еще 3 ледовые переправы

За сутки через водоемы региона проложены еще 3 ледовые переправы Фото: из открытых источников

Две ледовые переправы за сутки были введены в эксплуатацию на реке Обь (автодорога г. Томск – г. Колпашево), на реке Кеть (автозимник «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка»), а также через протоку Северская (автозимник «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка»), сообщает сайт ГУ МЧС России по Томской области.

На сегодняшний день в регионе действуют 2 наплавных моста (Каргасокский район), 11 ледовых переправ (Колпашевский район – 4, Верхнекетский район – 1, Тегульдетский район – 2, Александровский район – 1, Парабельский район – 3).

Всего в Томской области планируют запустить 69 ледовых переправ.