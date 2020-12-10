В Томске длительный срок заключения получил молодой наркоделец, возглавлявший банду

В Интернете преступная группа наркоторговцев образовалась, там же и торговала "дурью" Фото: из открытых источников

Ленинский районный суд г. Томска признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и руководство преступным сообществом), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), сообщает сайт прокуратуры Томской области.

Установлено, что в октябре 2018 года подсудимый посредством интернет-мессенджеров создал преступное сообщество из десяти человек для участия в незаконном обороте наркотических средств, возглавив его и распределив роли остальных соучастников. Совместно с двумя другими членами сообщества он организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков с целью их последующей незаконной реализации через сеть «Интернет» на территориях Томской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято более 14 кг наркотических средств, предназначенных для сбыта.

Кроме того, в период с октября 2018 года по апрель 2019 года подсудимый путем совершения различных финансовых операций и сделок легализовал более 1 млн рублей, полученных в результате преступной деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении восьми других участников преступного сообщества рассматривается судом. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника находится в стадии предварительного расследования.