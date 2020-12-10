В Томске опять автомобиль сбил пешехода на переходе

В Томске появилась нехорошая тенденция сбивать пешеходов на переходах Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

9 декабря в 19.10 на Иркутском тракте, 2, в Томске автомобилем Audi A5 под управлением 23-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия томичка-пешеход травмирована.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

Указанная сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность быть внимательными и вежливыми. Водителям рекомендуется выбирать безопасную манеру вождения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Приближаясь к пешеходным переходам, перекресткам, местам остановок общественного транспорта и массового скопления людей, снижайте скорость и будьте готовы остановиться при необходимости.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток в целях безопасности рекомендуется применять световозвращающие элементы независимо от того, находитесь ли вы в населенном пункте или нет.