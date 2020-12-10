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Томичи против пандемии: антиковидную плазму от доноров получили уже 35 пациентов

Всего с ноября жители региона сдали более 80 литров крови
Ксения ГОРЮНОВА
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Томские медорганизации могут подать заявку на получение плазмы необходимой группы крови.

Томские медорганизации могут подать заявку на получение плазмы необходимой группы крови.

Фото: из открытых источников

Томичи, переболевшие COVID-19, начали сдавать плазму крови в ноябре. За это время 35-ти пациентам разных медицинских учреждений перелили почти 10 литров, сообщает телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Как говорится в сообщении, всего с ноября 109 томичей стали донорами крови – они сдали плазму 153 раза.

– За все время мы получили 84,72 литра плазмы, которая рассчитана более чем на 360 доз, – приводятся в сообщении слова главврача томского регионального центра крови Сергея Дегтярева.

Добавляется, что с ноября 9,93 литра антиковидной плазмы перелили 35-ти пациентам Томской областной клинической больницы, медико-санитарной части №2, Томской районной больницы, больницы скорой медицинской помощи, больницы №3 им Б.И. Альперовича и родильного дома №4.

Отмечается, что сейчас в наличии более 54 литров антиковидной плазмы, к выдаче готово свыше 8,5. Медицинские организации могут подать заявку на плазму необходимой группы крови.