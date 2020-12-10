Участковый Парабельского района Томской области уволен после получения взятки

Уголовное дело на служащего томского МВД за получение взятки уже направлено в суд. Фото: Из открытых источников

Участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России по Томской области «Парабельское» получил взятку от человека, на которого должен быть завести уголовное дело по факту причинения телесных повреждений другому гражданину, сообщает пресс-служба ведомства.

Добавляется, что участковый уволен из органов внутренних дел. Также в суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействия).

Отмечается, что работа по выявлению правонарушений среди личного состава проводится в УМВД России по Томской области на постоянной основе.