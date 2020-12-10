В Томске оценили безопасность ледовых городков

Администрация будет контролировать соблюдение санитарных требований, особенно в пунктах проката. Фото: из открытых источников

По словам администрации, все ледовые городки должны отвечать требованиям национального стандарта безопасности.

— Уклон горок не должен превышать 40 градусов, они должны быть оборудованы бортами высотой более 20 см. Городки должны быть освещены. Правила поведения на горках должны быть отпечатаны и размещены в непосредственной близости от них», — отметил исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по безопасности Сергей Сладкин.

В Октябрьском районе начали монтаж четырех ледовых городков. Один из самых больших находится у ДК «Авангард». Здесь уже работает каток с пунктом проката и смонтированы две ледовые горки. В центре городка установлена 15-метровая искусственная ель. По вечерам на площадке работает праздничная иллюминация. К открытию также установят светодиодные фигуры на ледовых подиумах.

В парке отдыха «Белое озеро» готовятся к установке светодиодные фигуры и завершается работа над ледовыми горками. В этом году здесь залит самый большой природный каток в Томске. Его площадь 12 000 кв.м. Пока он работает в тестовом режиме и открыты пункты проката инвентаря. По вечерам включены светодиодные фигуры лебедей, которые стали изюминкой Белого озера. На следующей неделе в парке будет смонтирована установка дополненной реальности.

В Ленинском районе откроется городок по мотивам сказок В.Сутеева. Здесь уже возведены большая и малая горки, лабиринт и украшена ель. В ближайшие дни здесь установят объемную конструкцию с циферблатом, полумесяцем, а также светодиодные сакуры на ледяных подиумах. Все работы планируется завершить до 13 декабря.

По словам Константина Чубенко, готовность ледовых городков на сегодня составляет 90%. Особое внимание уделяется работе лыжных баз и катков. На всех объектах будет освещение и музыкальное сопровождение.