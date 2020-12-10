Соблюдение масочного режима: проверки прошли в 111 организациях Томска

Томичи должны носить маски в закрытых помещениях, автобусах и такси. Фото: из открытых источников

Сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций и представители полиции в среду, 9 октября, провели мониторинг соблюдения санитарных норм в 111-ти объектах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В Ленинском районе проверено 34 торговых объекта, в Октябрьском – 29, в Кировском – 14, в Советском 30 объектов. Всего на территории Томска за минувшие дни прошло около 400 контрольных мероприятий, – говорится в сообщении.

Добавляется, что были проверены магазины, продуктовые павильоны, аптеки, парикмахерские и салоны красоты, автомойки и заведения общепита. Сотрудники администрации обращали внимание на наличие разметки социальной дистанции у касс, санитайзеров, средств индивидуальной защиты у работников, а также наличие масок у посетителей.

Как говорится в сообщении, у четырех жителей региона не было масок – на этих граждан были составлены протоколы. Также участники рейдов рассказали томичам, как правильно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, с 9 октября меры по соблюдению масочного режима в Томской области ужесточились: жители обязаны носить маски и респираторы, пользоваться перчатками или антисептиками в местах массового посещения людей в закрытых помещениях, а также общественном транспорте, такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом. За нарушения томичей ожидает штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностные лица и ИП должны будут заплатить до 50 тысяч, юридические – до 300 тысяч рублей.