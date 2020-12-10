Коронавирус в Томске: +195 новых случаев заражения

В Томской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 195 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 декабря, в Томской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 20 449 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 27 927 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 562 пациента скончались, 25 877 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 569 126 человек, 45 280 скончались, 2 033 669 выздоровели.