Томич выплатил 250 тысяч рублей алиментов, чтобы выехать заграницу

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Житель Томской области выплатил 250 тысяч рублей долга по алиментам. Должник должен был уехать в командировку заграницу, но мешала подписка о невыезде. Только тогда он заплатил алименты для своего ребенка, - сообщает пресс-служба судебных приставов по Томской области.

По данным пресс-службы, сначала денежные средства на банковских счетах у должника отсутствовали, не оказалось у него и транспортных средств, а сведения о трудоустройстве оказались неактуальными. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации также оставался безрезультатным. Также судебный пристав не раз приходил на адрес проживания алиментщика, но дверь была заперта и наложить арест на имущество так и не получилось. В конце концов у должника появилась работа в Новосибирске, которая предполагает заграничные командировки, которые для него невозможны, пока он не выплатит долг.

«Через несколько дней после очередного выхода на адрес должник пришел в отделение, где был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также ему вручили предупреждение об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством», - говорится в официальном сообщении.

После этого гражданин на приеме у судебного пристава гражданин оплатил долг полностью, после чего запрет на выезд за пределы РФ был отменен. После официального установления места жительства алиментщика исполнительное производство будет направлено новосибирским коллегам для взыскания текущих платежей.