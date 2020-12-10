Томские ученые ищут рений на действующем вулкане

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Три научных центра России – ТГУ, Институт вулканологии и Институт РАН организовали экспедицию на остров Итуруп, группы Большой гряды Курильских островов, где найдено единственное в России природное месторождение рения. Рений – это редкий металл, который стратегически важен для авиакосмической и электронной промышленности, а также для военного комплекса страны, – сообщает пресс-служба ТГУ.

По словам участницы экспедиции Людмилы Борило, рений – крайне редкий тугоплавкий металл, без которого невозможно развитие современной электроники, авиапрома, космической промышленности и других областей. «Уникальность рения позволяет создавать прорывные продукты и технологии. Большинство месторождений металла можно найти в Казахстане, сейчас они используются Соединенными Штатами Америки», – уточняет Людмила.

По данным пресс-службы, на сегодня редкий металл пользуется большим спросом. Поэтому для России критически важно найти новые источники рения. Единственное его месторождение, известное на сегодня, находится на острове Итуруп на вулкане Кудрявый. Поэтому ученые организовали экспедицию на остров и отобрали образцы твёрдых пород с различных температурных полей и кальдеры вулкана. Исследователям удалось найти минерал рениит, в состав которого входит рений. Были проведены замеры скорости и состава газов, выбрасываемых вулканом.

– Сложность заключается в том, что вулкан действующий, там очень высокие температуры, порядка 600-900 градусов, и химически агрессивная среда – говорит Людмила Борило. – Объемы запасов рения пока не определены, как и выбор технологии, с помощью которой можно было бы извлекать требуемый элемент. Поэтому целью нашей экспедиции был отбор проб, анализ которых должен дать ответ на ряд вопросов. Во время экспедиции исследования проводились на полях вулкана Кудрявый: рениевом, молибденовом, низкотемпературном и на поле «купола», а также в кальдере вулкана Кудрявый на горячем озере.

Сейчас идут лабораторные исследования привезенных образцов. Результаты должны показать, какова концентрация рения, достаточна ли она для добычи и какие способы могут быть использованы, чтобы работа по их извлечению была рентабельной.